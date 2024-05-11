中国・湖南省でドキュメンタリー番組の取材が行われていた警察署が、「映えスポット」として人気を集めている。人々は逮捕されたかのようなポーズで写真を撮り、警察署には昼夜を問わず、多くの人が押し寄せていた。ドキュメンタリー放送で「映えスポット」に中国・湖南省にある警察署前の映像。腕を拘束されたようなポーズで記念撮影をする人たちの姿が映っている。さらに、頭を抱えてしゃがみ込んで写真をパシャリと撮り、まるで