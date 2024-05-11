帰省をきっかけに夫婦間トラブルが起きることは少なくない。夫婦問題研究家の岡野あつこさんは「ゴールデンウィークや年末年始の後は、夫の実家に帰省した妻たちの不満が炸裂するケースが目立つ。帰省時、夫は妻のケアに努めたほうがいい」という――。写真＝iStock.com／lielos※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lielos■帰省をきっかけにイライラが爆発毎年ゴールデンウィークの時期が過ぎると、夫婦間トラブルの相談が