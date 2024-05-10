2024年1‐4月「美容室」倒産状況コロナ禍を抜けたが、美容室の倒産が急増している。2024年1-4月「美容室」倒産は、累計46件（前年同期比48.3％増）に達した。同期間の比較では、2015年以降の10年間で、2018年と2019年の32件を抜いて最多を更新した。現在のペースが続くと、年間でも10年間で最多だった2019年（105件）を上回る可能性が高い。美容室は、コロナ禍で在宅勤務やテレワークが広がったほか、対面での感染リスクの回