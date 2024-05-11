太陽表面で大規模な爆発現象「太陽フレア」が発生したのを受け、北海道でも空が赤く染まるなど、世界各地でオーロラが観測された。情報通信研究機構（NICT）によると、地球の磁気が乱れる「磁気嵐」が発生しており、数日続く見込みという。【動画】北海道雄武町で観測されたオーロラ米航空宇宙局（NASA）などの観測では、最大規模となる「Xクラス」のフレアが8〜10日に計6回発生した。これに伴って高エネルギーの粒子が放出さ