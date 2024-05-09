無印良品のアイテムにしては珍しい派手なオレンジが目に留まって思わず手に取ってみた「ミシン目入り結束テープ」190円（税込）。自分で好きな長さにカットできるなんて便利そう……！ と衝動買いしたのですが、これが思っていた以上に便利でケーブル類の他にもさまざまなものを束ねるのに我が家でフル稼働しています。◆手でカットできて便利！ ハサミ要らずの結束テープ無印良品の「ミシン目入り結束テープ」は、5cm単位でミシン