みなさんは、「お弁当が美味しいと思うコンビニ」といわれたらどのコンビニを思い浮かべますか。株式会社しんげん（東京都渋谷区）が運営する主婦向けの情報メディア『SHUFUFU』が、「コンビニ弁当」に関する調査を実施したところ、「セブンイレブン」が1位となりました。コンビニでお弁当買う人が気になることにはどのようなことがあるのでしょうか。【ランキングを見る】お弁当が美味しいと思うコンビニは？調査は、1年以内にコ