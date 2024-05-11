大谷翔平が「2番・DH」で先発米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パドレス戦に「2番・DH」で先発し、相手野手と交錯する場面が生まれた。第3打席に一塁へのゴロの間に激走。相手一塁手と競走になり、大谷の手がぶつかった。米解説者は「非常にデンジャラスだ」と冷や汗をかいている。あわや衝突の場面だった。0-1の6回先頭。大谷は一塁へゴロを放ち、激走した。内野安打か、アウトか。相手一塁