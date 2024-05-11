Michelle Nichols[国連／エルサレム １０日 ロイター] - 国連総会は１０日、パレスチナの国連正式加盟申請に関する決議案の採決を行い、賛成多数で支持した。パレスチナに正式加盟の資格があると認めるもので、安全保障理事会に「前向きに再検討する」よう勧告した。イスラエルは直ちに「不条理な決定」として反発した。国連総会（１９３カ国）で行われた採決で、１４３カ国が賛成。米国やイスラエルなどを含む９カ国が反対し