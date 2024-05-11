◇ナ・リーグドジャース1―2パドレス（2024年5月10日サンディエゴ）ドジャース大谷翔平投手（29）が10日（日本時間11日）、敵地でのパドレス戦に「2番・DH」で先発出場。第2打席で3試合ぶりの安打を放つと、第4打席でも松井裕樹投手（28）から安打を放った。マルチ安打も6日のマーリンズ戦以来3試合ぶりとなった。試合は両軍の先発投手が10三振以上を奪う投手戦となり、ドジャースは9回にサヨナラ負けを喫し、連勝は7で