売上と利益で過去最高を記録！マツダの業績が好調だ。2023年度（2023年4月〜2024年3月）の売上高は過去最高の4兆8000億円以上、北米市場での販売も初めて50万台を超えるなど、明るい情報が並ぶ。【画像】新世代のマツダを牽引する「ラージ車」第1弾！【マツダCX-60（英国仕様）を写真で見る】全29枚5月10日にマツダの広島本社で開かれた決算説明会で、毛籠勝弘CEOは好調の背景について「コロナ禍から脱し、ラージ商品群を投入し