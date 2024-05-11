お笑いトリオ「ぼる塾」のあんり（29）が、17日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演する。配信限定で公開された収録前インタビューで、下戸であることを明かした。ウーロン茶を手にしたあんりは「こう見えてお酒が一滴も飲めなくて」と告白。「弱いというか、結構アレルギーレベルというか、結構青ざめちゃう感じなんですよ」と語った。「ロケで旅館行って、奈良漬けが出て“うめー”と思って、