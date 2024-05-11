インタビューに応じるウクライナ南部ヘルソン州のプロクジン州知事＝10日、キーウ（共同）【キーウ共同】ウクライナ南部ヘルソン州のプロクジン知事は10日、首都キーウで共同通信のインタビューに応じ、2024年に入り、州内で無人機攻撃や砲撃など「8万発の爆発音が記録された」と述べ、ロシアの攻撃を「民家や病院も狙うテロ行為だ」と非難した。州の面積の7割をロシアに占領される中、多くの住居やインフラ施設が破壊されたと強