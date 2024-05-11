太陽の表面で起きる爆発現象「太陽フレア」がきょうも観測されました。情報通信研究機構によりますと、太陽の表面で起きる爆発現象「太陽フレア」が頻発し、日本時間の8日からきょう午前までに、大規模な「太陽フレア」を7回確認したということです。これにより、地球周辺の磁気が乱される「磁気嵐」が発生し、今後数日間、人工衛星に障害が起きたり、GPSの精度が落ちたりするほか、短波による通信などに影響が出る可能性があると