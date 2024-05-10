フィリピン当局は10日、日本で性的暴行事件を起こしたとして逮捕状が出ていた日本人の男を拘束したと発表しました。今後、日本に強制送還する方針です。フィリピン入国管理局によりますと、首都マニラで6日、日本から逮捕状が出ていたスギハラ・ヒロタカ容疑者を捜索班が発見し、拘束しました。スギハラ容疑者は2019年、大阪府の路上で拉致した女性を廃墟に連れ込み、性的暴行を加えた疑いが持たれているということです。スギハラ