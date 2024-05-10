Appleのプロモーションビデオが日本で炎上。なぜ、日本人にとって不快な動画だったのでしょうか？（出所：AppleのYouTube）Apple（アップル）の新製品発表会で流されたプロモーションビデオに、SNS上では批判が殺到している。巨大プレス機によって、楽器や家電などが次々と破壊され、最終的に残ったのは、過去最薄をうたうiPadの新製品。優位性をビジュアルとして描いたものと思われるが、とくに日本国内からは「失望した」といっ