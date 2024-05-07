アニメ『名探偵コナン』劇場版シリーズ27作目『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（100まんドルのみちしるべ）』（4月12日公開）の最新興収情報が発表され、公開25日間で観客動員数845万3000人、興収120億9900万円を記録した。（興行通信社調べ）。【動画】すげぇ…興収100億円！累計1億人突破公開された『コナン』記念映像動員ランキングは、週末3日間で動員113万人、興収16億2700万円と前週を上回る成績をあげ、4週連続1位を