赤ちゃんのイラストに「産休をいただきますご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします」というメッセージが添えられたクッキー。この“産休クッキー”がSNSで物議を醸している。当初は「妊娠出産はデリケートな話題だから贈り物のデザインには避けるべき」など懐疑的な声が目立った一方、好意的に受け止める意見も増え、賛否両論に。クッキーのメーカーに開発の経緯や受け止めを聞いた。【写真】他にもさまざまなデザイン
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