（写真・ZUMA Press/アフロ）続々と“余罪”が発覚している、ドジャース大谷翔平の元通訳・水原一平容疑者。5月9日、米連邦検察は、水原容疑者が罪を認めることで同意し、司法取引が成立したと発表している。水原容疑者は、違法賭博によって背負った負債を返済するため、大谷の口座から1700万ドル（約26億4000万円）を不正送金したことを認めた。さらに、今回世間を驚かせたのは、大谷から歯の治療費6万ドル（約930万円）も