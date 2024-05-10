ワニが村に出現したとして警察が駆けつけたものの、結果的に水溜まりからワニの頭のおもちゃが覗いていただけという珍事が英国で発生した。 【画像】仰天！プールに３ｍのワニがいた！専門家派遣で深夜の格闘 テムズ・バレー警察はバッキンガムシャーのチョールズベリー村の近くの水溜まりにワニがいるとの連絡を受け、現場に到着した。早速調べてみたものの、水面に浮かぶプラスチックのおも