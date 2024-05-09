クマムシという生き物をご存知でしょうか。海、山、ジャングルから南極まで、あらゆる場所に生息する生き物で、体長は1ミリ前後と非常に小さく、ムシと名前についているものの昆虫ではなく、クマムシ独自のグループを持つ生物です。摂氏151度からマイナス200度にも、深海の6倍の圧力にも、宇宙でも放射性物質にも耐えられると言われ“最強の生き物”との称号も得ています。今そんなクマムシをモチーフにした、金属製のからくり作品