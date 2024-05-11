アフガニスタン北部で10日、大雨による洪水が発生し、少なくとも151人が死亡しました。行方の分からない人も多くいて、犠牲者の数はさらに増える恐れがあります。ロイター通信によりますと、アフガニスタン北部バグラン州で10日、大雨による洪水が発生し、少なくとも151人が死亡しました。依然として多くの人が行方不明になっていて、犠牲者の数は、さらに増える恐れがあります。アフガニスタンでは先月にも洪水が発生し、少なくと