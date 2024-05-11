【全女子必見！】家事をやらない彼氏に家事をさせる方法ハウコレ

家事をやらない彼氏への対処法

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 家事をやらない彼氏に上手に家事を手伝ってもらうための方法を紹介
  • 大げさでなくてもいいので、しっかりと感謝の気持ちを伝える
  • 2人で話し合いながら進めることが、最も効果的な方法だという
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