太陽の表面で起きる爆発現象「太陽フレア」によるとみられる地磁気の大きな乱れがきょう未明から観測されていて、気象庁の地磁気観測所は、通信障害などが起きる可能性があるとしています。地磁気観測所によりますと、地磁気の大きな乱れをきょう午前2時5分から観測していて、午前11時40分現在、乱れは続いているということです。今回観測された地磁気の乱れの変動幅は最大517ナノテスラですが、普段、日本付近における一日あたり