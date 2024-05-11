「ＤｅＮＡ−阪神」（１１日、横浜スタジアム）１０日の阪神戦で打球を頭部に受け緊急退場したＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手はこの日、ベンチ入りメンバーから外れた。宮崎は前夜の試合で六回１死一、二塁、阪神・井上の打球が捕球直前にイレギュラーし、頭部に直撃。しばらくその場にうずくまり、担架に運ばれ途中交代した。試合後、チームドクターにより「頭部打撲」と診断されたが、一夜明け、宮崎は元気な姿でグラウンドで