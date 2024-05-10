LINEアプリの利用者情報が流出した問題で、運営するLINEヤフーの大株主の韓国IT大手ネイバーは10日、中間持ち株会社の株式について「持ち分の売却も含めて協議していく」との声明を発表した。中間持ち株会社はネイバーとソフトバンクが50％ずつ出資している。ソフトバンクは9日、株式を買い増す方針を示していた。ネイバーは声明で、「あらゆる可能性を開き、ソフトバンクと誠実に協議していく」と表明した。