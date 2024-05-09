チュールやサテンのリボン、 コルセットのように仕立てたトップスやビスチェなど……バレリーナにインスパイアされた“バレエコア”が今年のトレンド。そんなバレエコアなアイテムがGUでも発売中！レビューでは「買ってよかった」の声が続出しているそうなので、さっそくご紹介します♪もうすぐ！Amazonタイムセールでゲットしたいファッションアイテム GU / チュールロングスカートZ@sato_atsuko / InstagramこちらがGUのチュール