旧帝大卒業者によるアイドルグループ「学歴の暴力」メンバーで、なつぴなつさんが2024年5月9日、Xで脱毛や整形について持論を展開し、「煽りは過激だが言ってることは確かだな」「なんで同じ土俵に立つかな」などと賛否の意見が寄せられている。「わたしは東大卒だが？」なつぴなつさんは東大卒。投稿は10日までに1万9000「いいね」、1700回リポスト（拡散）、564万回表示され、大きな話題となっている。5月上旬、元キャバ嬢の女性