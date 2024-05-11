大谷翔平SNSで「南部鉄器工房」の夫婦湯呑みや鉄瓶などを紹介ドジャース大谷翔平投手が故郷に新たなムーブメントを起こしつつある。9日に自身のインスタグラムのストーリー機能で紹介したドジャースカラーグッズが大きな反響を呼んでいる。大谷はドジャースカラーの青、白を基調とした夫婦湯呑みや、鉄瓶など3種類の画像をアップ。写り込んでいた容器から大谷の故郷でもある岩手・奥州市で創業し、175年の歴史を誇る「南部