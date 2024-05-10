【AFP＝時事】今年の「ミス米国（Miss USA）」とその10代版「ミス・ティーンUSA（Miss Teen USA）」がここ数日で相次いで辞退し、2人がそろって精神衛生上の健康と価値観の相違を理由に挙げたことで、コンテストの主催団体に疑惑の目が向けられている。ミスUSAは1952年に創設され、一時期はドナルド・トランプ（Donald Trump）前大統領が所有していたこともある。今月3日、主催者団体のSNSディレクター、クラウディア・ミッシ