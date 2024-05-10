【ソウル聯合ニュース】韓国・ソウルの江南警察署は１０日、３０代の男など日本国籍の男３人を準強姦容疑や準強制わいせつ容疑などで検察に送致したと明らかにした。女性に性的暴行を加えたとして捜査していた警察が、出国直前に金浦国際空港で男たちの身柄を確保したという。同署によると、３人は先月、ソウル市内で抵抗不可能な状態だった女性２人に性的暴行を加えた疑いを持たれていた。通報を受け、男たちを追っていた警察は