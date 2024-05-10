カニカチューシャを付けたちいかわたちを立体化した「ちいかわ ソフビフィギュア3」が2024年5月17日（金）から全国の玩具店や量販店のカプセルトイ売場に順次登場する。『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くTwitter発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボ