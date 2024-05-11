ロンドンの大英図書館で「マグナ・カルタ」（大憲章）が入ったガラスケースを工具でたたく環境活動家＝10日（JustStopOil提供、AP＝共同）【ロンドン共同】ロンドンの大英図書館で10日、英憲法の基礎となった「マグナ・カルタ」（大憲章）のガラスケースを工具でたたき損傷させたとして、80代の環境活動家2人が拘束された。大きな被害はなく、マグナ・カルタも無事だった。BBC放送などが報じた。2人は、英政府に脱化石燃料