■低価格がウリの回転寿司チェーン「くら寿司」銀座デビューの勝算は2024年4月25日、東京・銀座に「くら寿司」がオープンした。くら寿司の中でも、インバウンド需要向けの「グローバル旗艦店」という位置付けが与えられている店（他に難波店、浅草ROX店、原宿店など5店）で、外国人観光客に向けたメニュー構成や店舗構成が特徴だ。画像＝KYODO NEWS PRWIREより銀座といえば、一流ブランドや高級店が軒を連ねる一等地。目抜き通りに