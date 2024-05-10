今シーズン、史上最高額でドジャースに移籍し、好調をキープする大谷翔平（29才）。5月3日には、本拠地のドジャースタジアムで開催されたチャリティーイベントに真美子夫人（27才）とともに出席。ふたりの左手薬指には指輪がキラリと輝き、多くのメディアがカメラを向けた。【写真】「ダサい」と酷評された大谷翔平のダブルのスーツ姿。他、赤いバスケユニフォーム姿の真美子さんもイベントでは、大谷の上着のシワをさりげなく