きょう夜、首都高速湾岸線の多摩川トンネルで、タクシーが壁に衝突する事故がありました。この事故で、タクシー運転手の男性と乗客の男性が死亡しました。きょう午後7時半ごろ、首都高速湾岸線の多摩川トンネル内で「タクシーが単独で事故を起こしたのではないか。タクシーがかなり壊れている」と、目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、タクシーがトンネルの壁に衝突したということです。この事故でタクシーを運