今回レポートするのは、ダイソーで購入した「電動ハンディープッシャー」。体にフィットするように作られた3つの突起が、凝り・疲れを感じるパーツに振動と刺激を与えてくれるリラクゼーションアイテムです。◆小型＆電池式だから、疲れたときにサッと使えるダイソーエクササイズ用品売り場で見つけた「電動ハンディープッシャー」。※販売時期や売り場は、店舗によって異なります。「電動ハンディープッシャー」330円／税込製品