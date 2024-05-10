BANDAI SPIRITS より「ゼルダの伝説」シリーズに登場する「マスターソード」が全長約105cmのサイズで立体化！ 「マスターソード」に関するSEや「ゼルダの伝説」シリーズのBGMを多数収録、振動ギミックも内蔵されている。大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を展開するBANDAI SPIRITSは、任天堂が発売するゲームソフト「ゼルダの伝説」シリーズに登場する「マスターソード」を全長約105cmで立体化した「PRO