ロールス・ロイス新型「カリナン」初公開ロールス・ロイス・モーター・カーズ（以下ロールス・ロイス）は2024年5月8日、スーパーラグジュアリーSUV「カリナン」の改良モデル「カリナン シリーズII」を発表しました。めちゃ光る！ ロールス・ロイス新型「カリナン」ロールス・ロイスは、世界最高峰のラグジュアリーブランド。百年を超える歴史と伝統の重みを大切にする一方で、近年は新たな顧客層を開拓しようと、ブランドイメ