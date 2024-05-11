セブン-イレブン』新作がっつりグルメをご紹介！今週は「海老天とかき揚げの天重」、「ふんわり玉子のオムライス」などが登場！【セブン-イレブン】新作がっつりグルメ5選海老天とかき揚げの天重海老天とかき揚げを盛付けた豊かな味わいの海老天重。《発売日》5月7日（火）以降順次発売《価格》350円（税込378円）《カロリー》451kcal《販売地域》埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県、近畿《アレルギー情報》特定原材料7品目卵