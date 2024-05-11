５月１１日の東京１０・六社Ｓ（４歳上３勝クラス、芝２４００メートル＝１０頭立て）は、川田将雅騎手騎乗のマキシ（牡４歳、栗東・辻野泰之厩舎、父エピファネイア）が勝利。オープン入りを果たした。勝ち時計は２分２５秒９（良）。単勝２・０倍で１番人気だった昨年の日本ダービー３着馬のハーツコンチェルトは、後方から伸びたが４着に敗れた。マキシは母が２０１４年のエリザベス女王杯を制したラキシスという良血。２