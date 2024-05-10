資生堂は10日、国内を対象にした早期希望退職の募集に、ほぼ想定通りの1477人から応募があったと発表した。関連費用や中国事業の不振を背景に、2024年1〜3月期決算（国際会計基準）は純損益が32億円の赤字（前年同期は86億円の黒字）だった。記者会見した廣藤綾子副最高財務責任者は「構造改革は重要な局面。早期の業績回復をめざす」と話した。24年12月期の業績見通しは220億円の黒字のまま据え置いた。資生堂は、「TSUBAKI