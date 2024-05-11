乗用車が突っ込んだ郵便局の入り口＝11日午後、名古屋市天白区11日午後0時半ごろ、名古屋市天白区植田3丁目の名古屋植田郵便局に70代女性の運転する乗用車が突っ込んだ。入り口の扉がゆがみ、建物内でATMを利用していた50代の女性が外へ出られなくなったが、約25分後に救出され、けがはなかった。天白署によると、車を運転していた女性は郵便局前の駐車場にバックで止めようとしていたといい「アクセルとブレーキを間違えた」