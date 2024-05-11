神戸で長年暮らし、桜の季節に28年の生涯を終えた市立王子動物園のジャイアントパンダ、タンタン（旦旦、メス）。多くの人を笑顔にし、癒してくれたことに感謝する「タンタン追悼式」が5月10日、同園内のホールで開かれました。地元住民やファン、園職員らが参列。ライブ配信も行われ、園内はスマホなどで視聴する多くのファンの姿がありました。「とても温かい式」「一緒に送れてうれしい」と大切な存在に思いを馳せ、ひとつの区