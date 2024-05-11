国内外で人気を集めているゲーム「ゼルダの伝説」で登場する、あの「伝説の剣」が手に入る？！バンダイスピリッツが１０日、ゼルダシリーズに登場する「マスターソード」のレプリカを２０２４年９月から全国の量販店で発売することを発表。この日から予約受付も開始した。 【画像】柄と並べて見たらこんな感じ！細かいところまで再現されている 「本物感」を追求し、大人向け商品として展開する