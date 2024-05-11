吉岡里帆（31）が8日、成田凌（30）とともに東京・西銀座チャンスセンターで「能登半島地震被災地支援ドリームジャンボ」発売記念イベントに出席。吹石一恵が本格的に女優復帰？「アンチヒーロー」出演で福山雅治との“離婚危機説”再燃を心配する声も運気を上げる方法として「小さないいことを、思い付いたらすぐにする」とし、「小さいことですよ。お手洗いが濡れていたら拭いて出るとか、そういうことの積み重ねを日々する