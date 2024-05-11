成長過程の1つだと頭では理解していても、親には辛い反抗期。筆者の知人Aさんの息子Dくんも反抗期真っ只中。忙しい時に工夫して作った食事に文句を言われた日、Aさんは「だったら自分で作ってみな」と返し、食事を下げたそう。さて、反抗期のDくんはどうしたでしょう？ Aさんから話を聞きました。 あんなにかわいかった息子なのに 終わりが予測できない反抗期に、心が折れそうになることもあるというAさん。親が大人の対