不倫するだけでも許せない出来事ですが、子どもを関わらせていたとなればなおさらです。筆者の知人Aさんの夫は不倫をしていたそうで……？ Aさんから聞いた夫の信じられない不倫劇をご覧ください。 子どもの密告で不倫発覚 小1の息子と夫と3人で暮らすAさん。幸せな家庭を築けていると思っていたAさんですが、それが思い込みだったと息子の一言で突然思い知らされることになります。 「パパ、女の人と家で遊んでるよ」 息子
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