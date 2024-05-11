◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（１１日・横浜）阪神のシェルドン・ノイジー外野手が試合前練習中に感動の再会を果たした。阪神の練習中、打撃ゲージ後方でＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手と会うやいなや熱いハグ。通訳を介さずに青空の下、約１０分間談笑した。実は両者は２１年のドジャース時代にチームメート。筒香は当時を「ノイジーは内野も守っていたけど、ポジションは違った。でもロッカーが近くて、よくしゃべっ