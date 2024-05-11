誕生日などのプレゼントで友人等からもらうことがあるスターバックスコーヒーの700円チケット。丁度よく使い切るのに、なかなか苦戦しませんか？半数が700円以上使いたい2024年4月に東京バーゲンマニアの公式X上で調査を実施。スタバのドリンクチケット「700円」分もらったら？という質問に135名が回答してくれました。結果は、700円以上使いたいと答えた人が56.3%。つぎに700円ぴったり使いたいという人が20.7%。700円以内に収め