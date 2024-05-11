天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは11日、東京都千代田区の国立公文書館を訪れ、春の特別展「夢みる光源氏――公文書館で平安文学ナナメ読み！――」を視察した。【写真】愛子さま「斎王は恋愛タブー？」尋ねられた職員の答えは主催者の願い出を受けたもので、単独の公務は初めて。同展は、「夢」をテーマに、平安時代に書かれた物語文学の傑作「源氏物語」注釈書の史料など約40点を展示している。愛子さまは同館と東北大